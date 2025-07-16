Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sevgi Evleri’nde çalışma koşullarının çok ağır olduğuna işaret ederek, hükümetin bu konuda adım atmasını istedi. Serdaroğlu, “Bu kurumlarda çalışan sosyal hizmet emekçisi anneler ve eğitmenler görevi aileleri korumak ancak personel eksikliği nedeniyle ağır çalışma koşulları yüzünden kendi aileleri parçalanma noktasına geldi” dedi.

Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Sosyal devletin temel yapı taşlarından biri olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı sevgi evleri, çocukların korunması ve sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılması amacıyla hizmet veren çok önemli kurumlardır. Ancak bu kurumlarda çalışan sosyal hizmet emekçisi anne ve eğitmenlerin karşı karşıya kaldığı ağır çalışma koşulları artık sabır sınırlarını aşmış durumda. Kamu-İş’te örgütlü olan bu çalışanların maruz kaldığı insanlık dışı nöbet sistemleri, hem çalışanların sağlığını hem de aile yaşamlarını tehdit eder hale gelmiştir. Normal şartlarda 24 saat çalışıp 48 saat dinlenmeleri gereken çalışanlar, personel yetersizliği nedeniyle artık 24 saat çalışıp sadece 24 saat dinlenmeye razı olacak noktaya gelmiştir. Bu da yetmezmiş gibi bazı çalışanlar 48 saat nöbet tutmak zorunda kalmakta, fiziksel ve psikolojik dayanma sınırlarını zorlamaktadır. Bu nöbet sisteminin ardında yatan temel sorun ise, emekli olan personelin yerine yenilerinin alınmaması ve mevcut personelin üzerine giderek artan bir iş yükü bindirilmesidir.

Aylık 180 saat çalışması gereken sosyal hizmet çalışanlarının bir kısmı bu sürenin üstüne 300 saati aşan sürelerle görev yapmaktadır. Bu durum sadece Anayasa’da güvence altına alınmış olan çalışma hakkına değil, aynı zamanda insan onuruna aykırıdır. Sosyal hizmetlerin temel amacı aileyi ve bireyi korumak iken, bu hizmeti sunan çalışanların kendi aile yaşamları parçalanma noktasına gelmiştir. Bu durum, sistemin ne denli çarpık işlediğini ve acil müdahale gerektiğini gözler önüne sermektedir.”

Serdaroğlu, hükümetin bu duruma kayıtsız kalmasının kabul edilemez olduğunu ve acil olarak yeni personel alımları yapılması ve mevcut çalışanların çalışma saatlerinin insani düzeylere çekilmesi gerektiğine işaret etti.