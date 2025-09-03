Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, İslam âleminin en müstesna gecelerinden Mevlit Kandili'ni bu gece ihya etmenin mutluluğunun yaşandığını belirtti. İnik, “Bu mübarek gece, yaratılmışların en hayırlısı, kâinatın efendisi, güzel ahlakın tamamlayıcısı, Yüce rabbimizin Kur'an-ı Kerimde '(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik' diye buyurduğu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'in alemlere rahmet olarak gönderildiği gecedir” dedi.

“Peygamber Efendimiz (s.a.s) Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği son peygamber ve bütün insanlık için eşsiz bir rehber ve insanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlaki erdemlerin odaklandığı bir şahsiyettir” ifadelerini kullanan İnik, şöyle devam etti:

“İçinde bulunduğumuz bu zamanda 'Kendiniz için istediğinizi Müslüman kardeşiniz için de istemedikçe mükemmel şekilde iman etmiş olamazsınız' buyuran Peygamber efendimizin hayatını okumaya ve anlamaya, O'nun engin sevgi ve hoşgörüsüne, insanlığa sunduğu rol modelliğine ve rehberliğine olan ihtiyacımız her zamankinden fazladır. Mevlit Kandili, barış ve huzur için ortak duaların yapıldığı bir zaman dilimidir. İnananlar, bu özel gecede bir araya gelerek, sadece kendi mutlulukları için değil, aynı zamanda dünya üzerindeki tüm mazlumlar ve zor durumda olanlar için de dua ederler. Bu vesile ile dünyanın her yerinde ve özellikle Gazze’de uzun süredir süren çatışmalar ve insani krizler nedeniyle büyük zorluklar yaşayan din kardeşlerimizin acılarını hissetmek, onlara dua etmek, bizlerin insani ve dini bir sorumluluğu olmalıdır. Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid kandilinin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder, bütün İslam âleminin ve halkımızın Mevlid Kandil’ini tebrik eder; birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim.”