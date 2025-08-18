Telekomünikasyon Dairesi, gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar Lefkoşa'da yapılacak çalışmalar nedeniyle internet, ses ve kiralık devre hizmetlerinde kesinti olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Daire'den yapılan açıklama şöyle:

"19 Ağustos saat 00:00-06:00 saatleri arasında Lefkoşa bölgesinde çalışma yapılacaktır. Yapılacak olan çalışmadan dolayı Lefkoşa ve diğer bölgelerde internet, kiralık devre ve ses hizmetlerinde kısa süreli kesintiler meydana gelebilecektir. Yapılacak olan kesintiden dolayı abonelerimizden anlayış bekler, gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz."