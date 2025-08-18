İtfaiye Müdürlüğü, 11-17 Ağustos tarihleri arasında KKTC genelinde 21 yangın ve 29 özel servis olayı meydana geldiğini bildirdi.

İtfaiye raporuna göre yangınlar sonucunda, toplam 2 milyon 49 bin 100 TL zarar oldu.

Yangınların başlıca sebepleri arasında elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, rüzgârın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, izinsiz ateş yakmak, aracın motor bölümünde oluşan benzin kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi ve gaz hortumundan sızan gazın alevlenmesi yer aldı.

-En fazla yangın Gazimağusa’da

Yangınların bölgelere göre dağılımları ise Gazimağusa 6, Girne ve Lefkoşa 5, Güzelyurt 3, Geçitkale ve Çağlayan 1 olarak belirtildi.

Toplam 29 özel servis olayı ise; asansörde ve apartman dairesinin balkonunda mahsur kalan şahısların kurtarılması, araçların motor bölümünde, foseptik çukurunda, derin kuyularda ve inşaat halindeki binaların üst katlarında mahsur kalan kedilerin, evin çatı katında iplere dolanıp mahsur kalan güvercin ile derin kuyuya düşen köpeğin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.