Telekomünikasyon Dairesi, abonelerine, 30 Nisan’a kadar olan borçlarını en geç 20 Haziran’a kadar kapatması için uyarı yaptı.

Telekomünikasyon Dairesi 20 Haziran'a kadar borcunu kapatmayan abonlerin hatlarının iptal edileceği uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, 30 Nisan sonu itibari ile hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin, ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği bildirildi.

Mayıs 2024 ayı sonu itibariyle daireye 12 fatura donemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı kaydedilen açıklamada, bu durumda olan abonelerin mağdur olmamak için Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları istendi.