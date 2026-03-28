Güney Kıbrıs’ta organize suçlar, terör ve diğer ciddi cezai suçlarla mücadele edilmesi amacıyla telefon görüşmelerinin dinlenmesine izin vermek için anayasada değişiklik yapılmasına yönelik çok tartışılan yasa tasarısının, Rum Meclisi genel kurulunun 2 Nisan’da gerçekleştirileceği toplantısına ele alınacağı haber verildi.

Rum Meclisi hukuk komitesinin dün gerçekleştirdiği kapalı oturumda yapılan yoğun istişarelerin ardından nihai metnin belirlendiğini yazan Politis, bu metne göre başsavcının sürecin dışında bırakıldığını ve özel durumlarda dinlemelerle ilgili onayın Rum istihbarat Teşkilatı (KİP) başkanı tarafından verileceğine işaret etti.

Gazete KİP başkanının kararının ise üç kişilik bir komite tarafından kontrol edileceğini ekledi.

Gazete başka bir haberinde ise Rum tarafında polislerin üniformalarında ve hizmet araçlarında taşınabilir kameralar kullanmasıyla ilgili yasanın, Rum meclisi genel kurulundan dün geçtiğini ekledi.