Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), Telekomünikasyon Dairesi’nde kullanılan hizmet araçlarının kamu zararı yarattığını ileri sürerek, araç filosunun denetlenmesi ve yenilenmesi çağrısında bulundu.

Tel-Sen Genel Sekreteri Ömer Gedik tarafından yapılan yazılı açıklamada, ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık arızalanan araçların hizmet sürekliliğini aksattığı, kamu kaynaklarının ise verimsiz kullanılmasına yol açtığı savunuldu.

Güvenlik standartlarını karşılamakta yetersiz kaldığını öne sürdüğü araçların teknik ömrünü tamamladığını ifade eden Gedik, bunun hem çalışan güvenliğini riske attığını hem de hizmet kalitesini düşürdüğünü iddia etti.

Gedik, araçların büyük bölümünün mevcut haliyle özel sektörde muayeneden geçemeyeceğini de ileri sürerek, “Arızalı araçların yıllık servis ve bakım maliyetleri birçok durumda araçların güncel piyasa değerine yaklaşmakta, hatta aşmaktadır. Bu kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

Sürekli arızalanan araçlar nedeniyle vatandaşın aldığı hizmeti olumsuz etkilediğini de iddia eden Gedik, başta Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara, araç filosunun teknik ve mali denetime tabi tutulması, ekonomik ömrünü tamamlayan araçların envanterden çıkarılması ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Gedik, mevcut durumun devam etmesi halinde kamu zararının artacağını savunarak, yetkilileri somut adım atmaya çağırdı.