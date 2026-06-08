Güzelyurt’ta kavga edip, çevreye rahatsızlık veren alkollü üç şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Erhürman – Holguin görüşmesi tamamlandı
Erhürman – Holguin görüşmesi tamamlandı
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt’ta dün saat 23.50 sıralarında, Fatih Sokak içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu 185 miligram alkollü içki tesiri altındaki İ.K.(E-36) ve 135 miligram alkollü içki tesiri altındaki K.K.(E-53) bir taraf olup, diğer taraf olan 186 miligram alkollü içki tesiri altındaki İ.İ.(E-37) ile kavga edip, yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa’da çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Mahallesi’nde dün saat 23.30 sıralarında, 183 miligram alkollü içki tesiri altındaki B.M.(E-39), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.