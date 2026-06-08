Güzelyurt’ta kavga edip, çevreye rahatsızlık veren alkollü üç şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt’ta dün saat 23.50 sıralarında, Fatih Sokak içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu 185 miligram alkollü içki tesiri altındaki İ.K.(E-36) ve 135 miligram alkollü içki tesiri altındaki K.K.(E-53) bir taraf olup, diğer taraf olan 186 miligram alkollü içki tesiri altındaki İ.İ.(E-37) ile kavga edip, yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa’da çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Mahallesi’nde dün saat 23.30 sıralarında, 183 miligram alkollü içki tesiri altındaki B.M.(E-39), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.