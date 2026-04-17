Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) tarafından yürütülen “Mağusa’nın Dönüşümü için Sürdürülebilir Sulak Alan Girişimi (SWIFT)” Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalıştayın sonuçları raporlandı.

Raporda, yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip ve göçmen kuşların kritik yaşam alanı olan Gazimağusa'daki Ayluga Sulak Alanı'nın kritik tehlikelerle karşı karşıya olduğu belirtildi.

MAKAMER'den yapılan açıklamaya göre, çalıştay, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı desteğiyle, Mağusa Kadın Merkezi Derneği tarafından yürütülen “Mağusa’nın Dönüşümü için Sürdürülebilir Sulak Alan Girişimi (SWIFT)” Projesi kapsamında düzenledi.

57 kilit paydaşın katılımıyla yürütülen istişare sürecinde, tematik oturumlar ve çalışma grupları aracılığıyla Ayluga Sulak Alanı için ortak bir vizyon oluşturulurken, öncelikli müdahale alanları da belirlendi.

-Artan baskılar ve kritik riskler

Çalıştay bulgularına göre Ayluga Sulak Alanı, önemli ekolojik değerler barındırmasına rağmen artan çevresel ve yönetsel baskılarla karşı karşıya bulunuyor.

Öne çıkan riskler şöyle sıralandı:

"Atık su kaynaklı kirlilik ve su kalitesinde bozulma, tarımsal faaliyetler ve kimyasal girdilerden kaynaklanan baskı, plansız ve kontrolsüz yapılaşma, kurumlar arası koordinasyon eksikliği ile yetersiz denetim mekanizmaları."

Söz konusu risklerin, sulak alanın ekolojik bütünlüğünü tehdit ettiği ve mevcut koruma statüsüne rağmen sürdürülebilirliğini zayıflattığı belirtildi.

-Ekolojik değerler tehlike altında

Ayluga Sulak Alanı’nın yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip önemli bir ekosistem olduğu, göçmen kuşlar için kritik yaşam alanı sunduğu ve su depolama ile düzenleme işlevleriyle bölgesel dengeyi desteklediği vurgulandı.

Ancak mevcut baskıların sürmesi halinde bu işlevlerin geri dönüşü zor biçimde zarar görebileceği uyarısında bulunuldu.

-Ortak vizyon belirlendi

Çalıştayda benimsenen ortak vizyon şu şekilde açıklandı:

“Ayluga Sulak Alanı’nın biyolojik çeşitliliği korunan, ekolojik dengesi sürdürülen ve toplumla bütünleşen sürdürülebilir bir doğal yaşam ve öğrenme alanı olarak geleceğe taşınması.”

-Üç öncelik öne çıktı

Sulak alanın sürdürülebilir yönetimi için üç temel stratejik öncelik belirlendi:

"Ekolojik bütünlüğün korunması, alan yönetimi ve kurumsal yapının güçlendirilmesi, sürdürülebilir kullanım ve toplumsal katılımın artırılması."

Çalıştay raporu doğrultusunda, belirlenen risklere karşı etkin müdahale için eylemlerin önceliklendirilmesi, sorumlulukların netleştirilmesi ve uygulama takviminin oluşturulmasına yönelik süreçlerin başlatılmasının planlandığı bildirildi.