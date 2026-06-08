Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), 10 Haziran Çarşamba günü Haspolat'ta bazı bölgelere 3 saatliğine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek'ten yapılan duyuruda, “Akım Temini Projesi” kapsamında, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, Haspolat Airkam Ltd., Haspolat hurdacılar bölgesi ve civarındaki su kuyularına elektrik verilemeyeceği belirtildi.