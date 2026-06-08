Girne’de çalıştığı iş yerinden para çalan şahıs Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 2-10 Şubat tarihleri arasında, Kripto Para alım satımı yapılan bir işletmede çalışan T.Y. (E-33), işletmenin kasasında muhafaza edilen toplam 11 bin 100 Euro ve 2 bin Stg nakit parayı çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, T.Y. Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilip, tutuklandı.

-Girne’de uyuşturucu madde tasarrufu… 2 kişi daha tutuklandı

Geçen cuma Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli ve Trafik Şube Amirliği Ekipleri tarafından, şüpheli olarak görülen E.A.K.’nin (E-22) kullanımında, D.A.(E-22) ile O.Y.K.’nin (E-21) yolcu olarak bulundukları araçta arama yapılmıştı.

Aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sigara, O.Y.K.’nin tasarrufunda ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak alınmış, bahse konu şahıslar tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak aranan A.E.O.(E-27) tespit edildi, Girne’de kaldığı ikametgahında yapılan aramada ise, toplam 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunup, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.Z.E.(K-23) tutuklandı.

-Ziyamet’te kundaklama… 1 kişi tutuklandı

Ziyamet’te Atatürk Caddesi’nde dün bir ikametgahta çıkan yangın sonucu, odalar içerisinde bulunan muhtelif mobilyalar, beyaz eşyalar ve ev eşyaları yanmış, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise evin camları patlamış, tüm duvarları islenmiş ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, aralarında daha önceden mevcut olan sorun nedeniyle M.Y.H.’nin (E-25), D.H.’ye (E-28) ait olan söz konusu ikametgaha girip, tasarrufunda bulundurduğu yanıcı maddeyi bina içerisindeki eşyalar üzerine ve yere döktükten sonra, çakmak ile kasten ateşe verdiği tespit edildi. M.Y.H. tutuklandı.