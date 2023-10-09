Engelli sporculara tekerlekli sandalye temini için dijital sosyal sorumluluk platformu gonuldenbagliyiz.biz üzerinde açılan “Teker teker büyüyoruz” projesine Kuzey Kıbrıs Turkcell üzerinden destek verilebilecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, “gonuldenbagliyiz.biz proje linkine tıklayarak veya Kuzey Kıbrıs Turkcell bireysel hattından DESTEK yazıp bir boşluk bırakarak bağış yapılmak istenen tutar yazıldıktan sonra 6363’e kısa mesaj göndererek projeye destek yapılabilecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ayrıca 15 ve 16 yaşlarında spora yeni başlayan tekerlekli sandalye basketbol oyuncularına özel yaptırılan sporcu sandalyelerini temin etmeyi amaçlayan projedeki sandalye için katkı koydu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz proje için bir araya geldi. Gerçekleşen ziyaret sırasında açıklama yapıldı. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir açıklamasında, bu katkının sadece bir spor kulübüne değil, aynı zamanda engelli bireylerin yaşamlarını iyileştirmeye yönelik bir empati çabası olduğunu vurguladı. 12 yılı aşkındır tekerlekli sandalye basketbolunu desteklediklerini anımsatan Küçüközdemir, bu destekle hem sporu hem de engelsiz yaşamı desteklediklerini kaydetti.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz de Kuzey Kıbrıs Turkcell’e verdiği bu önemli destek için teşekkür etti.