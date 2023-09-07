Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen cinsel tecavüz ve ciddi darp suçlarından tutuklanan 29 yaşındaki Nijerya uyruklu Oluwayanmife Ayomide Ajiboye bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Levent Ekren olguları aktardı. Polis, zanlı Oluwayanmife Ayomide Ajiboye’nin 24 Ağustos 2023 tarihinde saat 12.00 sıralarında Girne’de Konak Sokak’ta bulunan bir aparman dairesi içerisinde kendisi ile birlikte olmak istemediği gerekçesiyle kız arkadaşı N.E.S.’yi boğazını sıkarak, darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının akabinde 19 yaşındaki genç kadına tecavüz ettiğini belirtti. Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının Girne’deki evinde arama yapıldığını, yastık kılıfı, yatak örtüsü ve çarşafın emare olarak alındığını açıkladı. Polis, 19 yaşındaki kızın doktor kontrolünden geçirildiğini ve rapor temin edildiğini söyledi. Polis memuru Ekren, hem zanlıdan hem de 19 yaşındaki kızdan swap örnekleri alındığını ve bu kanıtların incelemesinin sürdüğünü ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.