(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen resmi evrakı sahteleme, sahte belge düzenleme, yetkisiz belge temin etme ve sahtekarlıkla kayıt temini suçlarından tutuklanan Faezeh Yosuefzade mahkemeye çıkarıldı. Mali Şube’de görevli memuru Ali Erdelhun mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 7 Ocak 2025 tarihinde YÖDAK’ın zanlının diş fakültesi diplomasının sahte olduğuna dair polise bilgi verdiğini ve araştırma başlatıldığını söyledi. Polis, Lefkoşa’da bir üniversitede diş hekimliği fakültesinde eğitim gören zanlının, mezun olması için tekrar 15 ders daha alması gerektiğini ancak 2020 yılı Haziran ayında mezun olduğuna dair sahte diploma ve sahte transkript temin ettiğini ve bu belgelerin Milli Eğitim Bakanlığında onayladığına dair sahte evrak hazırlandığını açıkladı. Polis, zanlının 18 Eylül’de tutuklandığını, evinde yapılan aramada sahte diploma ve transkriptin yanı sıra okuduğu üniversite adına 3 adet belge bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, sahne diploma üzerindeki diploma numarasını araştırdıklarını, aynı okulun eczacılık fakültesini bitiren bir şahsın orijinal diplomasına ait olduğunu belirlediklerini aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının evinde bulunan ve okula ait 3 belgeden ikisinin de sahte olduğunun tespit edildiğini aktardı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı gibi bir şahsın daha sahte diploma aldığının belirlendiğini ve o şahsın arandığını açıkladı. Polis, zanlının cep telefonunun emare olarak alındığını, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının sahne belgeleri nasıl temin ettiğinin araştırılacağını, aranan bir şahıs olduğunu kaydederek, 4 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.