(Kamalı Haber)- KKTC'de ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklanan MD. Sentu Rahman ,Samar Chandra Sutra Dhar ,MD Maynur Rahman, Masud Rana, Sakib Hossaın mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Enginsoy Güler mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 21.09.2025 tarihinde saat 19:00 raddelerinde Lefkoşa'da Bedreddin Demirel Caddesi bulunan bir apartman dairesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube ve CÕŞ ekiplerince mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde Bangladeş uyruklu 29 kişiden Sentu Rahman’ın (E-38) 30.03.2024 tarihinden itibaren 540 gün, 2 Samar Chandra Sutra Dhar’ın (E-33) 11.09.2024 tarihinden itibaren 375 gün Masud Rana’nın (E-32) 15.08.2025 tarihinden itibaren 37 gün, MD Maynur Rahman’ın (E-37) 04.08.2025 tarihinden itibaren 18 gün, Sakib Hossaın’in (E-24) 03.08.2023 tarihinden itibaren 750 gün KKTC'de yetkili makamdan izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, diğer 24 kişinin ise yasal statüsünün olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlılarla ilgili ihraç işlemleri başlatılacağını belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.