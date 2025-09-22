(Kamalı Haber) - c

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Ahmet Sinanoğlu olayla ilgili olguları aktardı. Polis, 20 Eylül 2025 tarihinde Lefkoşa polis müdürlüğüne bağlı bir polis ekibi tarafından Lefkoşa’da Taşkınköy adresinde sakin zanlının ikametgahında mahkemeden temin edilen arama emri ışığında 20:45-21:15 saatleri arasında zanlı huzurunda yapılan aramada salon içerisinde bulunan masa üzerinde 3 adet beyaz renk naylon parçası ve şeffaf renk kilitli naylon poşete sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 7 adet beyaz renk hap, 1 adet gaz başlığı ile hortum, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet cam pipo ve yine salonda bulunan dolap içerisinde 1 adet hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analize, diğer emarelerin ise parmak izi inceleme şubesine gönderileceğini belirtti. Polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan şahıslar olduğunu belirterek, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.