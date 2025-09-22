(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da 83 yaşındaki yayaya çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücü Sergiu Prodan mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Bayram Yıldırım mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 21.09.2025 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Lefkoşa’da Yenişehir Askeri Merkez Kantin park alanı içerisinde batı istikametine doğru yönetimindeki PU 618 plakalı salon araç park halinden geri geri dikkatsizce hareket ettiren zanlının o esnada park yeri içerisinde yaya olarak beklemekte olan Lefkoşa’da sakin Suat ÇEVİKER’e (E-83) aracının sağ arka kısmıyla çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu yaralanan yaya Suat Çeviker’in 112 acil ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak orada yapılan ilk yardım tedavisine müteakip sol kalçasında kırık tespit edildiğinden ortopedi servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, kazada PU 618 plakalı araç sürücüsü Sergiu Prodan’ın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklanarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü Merkez Karakolu Hücrelerine yerleştirildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.