Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kız arkadaşıyla olan sevişme görüntülerini gizlice çeken, ayrıca 18 yaşındaki kız arkadaşına tecavüz ettiği ileri sürülen 19 yaşındaki B.K, “Cinsel tecavüz”, “Özel Hayatın Gizliğine Aykırı Hareket” ve “Şiddet tehdidi” suçlamalarıyla bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Adli Şube’de görev yapan polis memuru Alparslan Yavuz, zanlının 2022 yılı aralık ayı -2023 Mayıs ayı tarihleri arasında, ikametgahında, kız arkadaşı Y.O.(K-18) ile olan sevişme anlarını, kız arkadaşının bilgisi dışında kendi cep telefonu ile fotoğraf ve video çekerek özel hayatın gizliliğini ihlal edip, kendisi ile birlikte olmazsa bu görüntüleri ailesine göstereceğini söyleyerek, şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının 2023 yılı Temmuz ayı içinde ve 2 Eylül 2023 tarihinde aynı adresin aynı yatak odası içerisinde, kız arkadaşına cinsel tecavüzde bulunmakla methaldar olduğunu belirtti.

Yavuz, olayın polisin bilgisine 4 Eylül 2023 tarihinde geldiğini, aynı gün zanlının, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve cep telefonunun emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde görüntüleri çektiğini kabul ettiğini ancak tecavüz suçlamasını reddedip, eski kız arkadaşının isteği ile birlikte olduklarını söylediğini aktardı.

Yavuz, tahkikatın yeni başladığını, alınacak olan ifadeler ile araştırılması gereken hususlar olduğunu belirtip, zanlının aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Yaşanan olayın Kıbrıs Manşet gazetemizin yayın yönetimini tatmin etmediğinden kişinin ismini kısaltığımızı belirtiriz.