TDP Tarım ve Çevre Komitesi, hayvancılık sektöründe yaşanan krizin artık “beklemeye, oyalamaya ve günü kurtarmaya” bırakılmayacak boyuta ulaştığını savunarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı acil ve somut adım atmaya çağırdı.

Komite, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin iki gün önce yaptığı açıklamaların ardından yaptığı değerlendirmede, yem ve arpaya erişimde yaşanan tıkanmanın üretimi çöküşe sürüklediğini kaydetti.

“Hükümet edemeyenler bari hayvanları aç bırakmasın” ifadeleri kullanılan açıklamada, üreticinin sahada yalnız bırakıldığı savunuldu.

Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt ile yapılan telefon görüşmesine Onalt’ın “Bakanlıktan hâlâ herhangi bir geri dönüş olmadı. Arpa bugün de gelmedi” dediği ileri sürüldü.

Komite açıklamasında, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yasası’nın yönetenlere yemlik arpa bulundurma yükümlülüğü getirdiği hatırlatılarak arpanın temin edilememesi "açık bir sorumsuzluk ve yönetememe göstergesi” olarak nitelendirildi ve "bu ihmalin" hayvanların aç kalmasına, et ve süt veriminde ciddi düşüşe yol açtığını belirtildi.

Açıklamada, hayvancıların şap hastalığıyla mücadele ederken yem temininde de ciddi sıkıntı yaşadığına dikkat çekilerek, üretimin sürdürülebilirliğinin kalmadığı ileri sürüldü; ayrıca küçükbaş üretiminin desteklenmemesi nedeniyle “küçükbaş hayvancılığın bitme noktasına geldiği” vurgulandı.

Açıklamda, bakanlığa arpa/yem tedarik krizine derhal müdahale edilmesi, üreticinin önünü göreceği şeffaf bir tedarik ve dağıtım takvimi açıklanması, kuraklık ve girdi maliyetleri karşısında üretimi ayakta tutacak destek mekanizmalarının devreye alınması, sahada yaşanan mağduriyetin “açıklama” ile değil, “icraat” ile giderilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada “Hayvanların aç kalması yalnızca bir sektörün sorunu değildir; toplumun gıda güvenliği, kırsalın yaşamı ve ülkenin geleceğidir” ifadelerini kullanıldı.