Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, yeni yıl mesajında “adalet ve vicdan” vurgusu yaptı.

Derneğin yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Acımız ortak, mücadelemiz bir. Yeni yıl, Şampiyon Meleklerimizin ışığını daha fazla yüreğe taşıdığımız, adalet ve vicdanın güçlendiği bir yıl olsun. Siz yanımızda durdukça biz daha güçlü, daha kararlı ve daha umutluyuz. Unutmadık, unutturmayacağız”