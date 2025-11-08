Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve beraberindeki heyet, merhum eski milletvekillerinden, Yalova Spor Kulübü eski Başkanı Tahsin Mertekçi için düzenlenen anma törenine katıldı.

Tören bugün Yuvacık Kabristanlığı’nda gerçekleştirildi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, heyette, TDP'den MYK Üyesi Hasan Umur, Güzelyurt İlçe Başkanı Metin Ertop, Girne İlçe Başkanı Ayşe Öztabay ve TDP Güzelyurt örgütü üyeleri yer aldı.

Törende konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Mertekçi’nin hem siyasete hem toplumsal yaşama bıraktığı izleri şu sözlerle aktardı:

“Ben siyasete, Tahsin Mertekçi’nin siyasete başladığı yaşta girdim. TDP’ye katılmamda en büyük etkiyi yapan isimlerden biriydi. Siyasette sergilediği duruş ve davranışlar bizlere her zaman örnek oldu. Yalova sevdalısıydı; Yalova Spor Kulübü Başkanlığı, milletvekilliği ve ülkesine bağlılığıyla herkesin saygısını kazandı. Öte yandan trafik alanında yaptığı çalışmalar da unutulacak şeyler değildir.”

Çeler, Mertekçi’nin bugün yaşasa TDP’nin duruşundan gurur duyacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Bizler, onun hayatta olması halinde gurur duyacağı icraatları yapmakla mükellefiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığımız ortak kararın arkasında eminim ki o da dururdu. Bugün de bizimle gurur duyduğuna inanıyorum. Bundan sonra tüm arzumuz, onun mirasını daha ileriye taşımaktır.”