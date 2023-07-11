Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), ifade ve basın özgürlüğünün her gün iktidar ve sermaye odakları tarafından daraltılmaya çalışıldığını savunarak, gerçek ve doğru haber almak, demokrasiyi güçlendirilmek ve algılarla yönetilmemek için özgür basına ve gazetecilere sahip çıkmanın bir mecburiyet olduğunu vurguladı.

TDP, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs'ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe Gazete Saded’in yayınlanmasının yıl dönümü olan 11 Temmuz’un “Basın Günü” olarak kutlandığı anımsatılan mesajda, basın ve ifade özgürlüğünün bugün ülkede her geçen gün azalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı öne sürülerek, en yüksek sesle savunulması gerektiğine dikkat çekildi.

- “Özgür basının alanlarının genişletilmesi için yasal düzenlemeler hazırlanmalı”

Mesajda, muhalefetin de sadece savunmada kalmaması, demokrasinin vazgeçilmezi olan özgür basının alanlarının genişletilmesi için yasal düzenlemeler hazırlaması çağrısında bulunuldu.

“Siyasi odakların; hoşlarına gitmeyen haberleri yapan özgür gazeteler ve gazetecilere linç kampanyası yaptığı, onları hedef gösterdiği, itibarsızlaştırmaya çalıştığı, künyesiz ve ne idiği belirsiz sözde gazetelerle ırkçı, ayrılıkçı, nefret ve hakaret söylemleriyle dolu yayınlar yaptırdığı” öne sürülen mesajda, Afrika Gazetesi’ne saldırı davasının istinaf kararının hâlâ beklediği ifade edildi.

“Birçok gazetecinin de Türkiye’ye alınmadığı ya da "saçma nedenlerle" cezalandırılmaya çalışıldığı savunulan mesaja şöyle devam edildi:

“Büyük bölümü sermayenin güdümünde olan bir ortamda, teknik imkansızlıklarla, asgari ücret düzeyindeki düşük maaşlarla ve mesai mefhumu olmadan çalışan, büyük fedakarlıklarla toplumu aydınlatma görevini üstlenen gerçek gazetecilerin; ifade ve basın özgürlüğü alanını daraltmak isteyen bir Meclis çoğunluğu ve sözde iktidarın yıllardır ülkemizde var olması, Kıbrıs Türk basını ve toplum için büyük bir tehlikedir.

Siyasetçisinden sade vatandaşına, sendikacısından sivil toplum örgütlerine kadar herkese; eğer özgürlük, barış, adalet, eşitlik ve doğru haber almak istiyorsak; özgür basına sahip çıkmaya ve destek vermeye mecbur olduğumuzu hatırlatırız.

İcazetsiz ve özgür basını selamlıyoruz.”