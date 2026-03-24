Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne İlçe Başkanlığına Mehmet Perçinkardeşler seçildi.

TDP’den verilen bilgiye göre, TDP 9. Olağan Kongresi dün Dome Hotel’de yapıldı. Kongrede yapılan seçim sonucunda Mehmet Perçinkardeşler TDP Girne İlçe Başkanı seçilirken, yeni ilçe yönetimi de belirlendi.

Divan Başkanlığını Hasan Umur’un, Divan Sekreterliklerini ise Evrim Hınçal ve Müge Mavitunalı’nın üstlendiği kongrede, iki yıllık mali ve faaliyet raporları PM üyesi Ayşe Öztabay tarafından okunarak delegelere sunuldu. Raporlar oy birliğiyle kabul edildi. Kongre, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’in konuşmasıyla devam etti.

Konuşmasında ülkedeki ekonomik tabloya dikkat çeken TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, hükümetin ekonomiyi dar boğaza sürüklediğini savunarak, hem emekçiyi hem de üretimi gözeten bir anlayışın şart olduğunu ifade etti.

Çeler, ekonominin çarklarının kırıldığı, halkın her geçen gün daha fazla yük altında bırakıldığı bir süreç yaşandığını belirterek, sosyal demokrat anlayışın denge kuran yapısına işaret etti. TDP’nin ne sermaye karşıtı ne de emeği göz ardı eden bir çizgide olmadığını vurgulayan Çeler, “Temiz iş insanlarının önünü açan, bürokratik engelleri kaldıran ama aynı zamanda emekçinin hakkını gözeten bir düzeni birlikte kurmak zorundayız” dedi.

Özel sektör temsilcilerine de çağrıda bulunan Çeler, ülkenin ekonomik olarak ayağa kalkabilmesi için tüm kesimlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Bu ülkenin kalkınmasını birlikte konuşalım, birlikte planlayalım. Emeği de sermayeyi de koruyan, adil bir yapıyı birlikte inşa edelim” ifadelerini kullandı.

TDP’nin temiz siyaset anlayışına vurgu yapan Çeler, geçmişte yapılan uygulamalarla partinin bu noktada güçlü bir örnek ortaya koyduğunu belirterek, Lefkoşa Türk Belediyesi’nde yürütülen sosyal belediyecilik anlayışını örnek gösterdi.

Çeler, partinin son dönemde yaşadığı düşüşe rağmen yeniden yükseliş sürecine girdiğini vurgulayarak, “Gidecek tek yerimiz vardır, o da yukarısıdır. Kenetlendik, büyüyoruz, güçleniyoruz. Hem mecliste hem hükümette yer almak için hep birlikte mücadele ediyoruz” dedi.

-Özkunt

Kongrede konuşan TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt da, partiye yönelik ilginin her geçen gün arttığını belirterek, TDP’nin ileriki süreçte mecliste ve hükümette güçlü bir şekilde yer alacağını ifade etti.

Özkunt, ülkede yaşanan yolsuzluklar, liyakatsizlik ve güvensizlik ortamının TDP’nin önemini daha da artırdığını vurgulayarak, “Toplumun ihtiyacı temiz, şeffaf ve tutarlı bir siyasettir. TDP bu ihtiyacın karşılığıdır” dedi.

-Perçinkardeşler

TDP Girne İlçe Başkanlığına seçilen Mehmet Perçinkardeşler ise, yaptığı konuşmada, bu görevi büyük bir sorumlulukla üstlendiğini belirtti.

Girne’de doğup büyüdüğünü ve bölgeyle güçlü bir bağa sahip olduğunu ifade eden Perçinkardeşler, TDP’nin Girne’de daha görünür, daha güçlü ve daha örgütlü bir yapıya kavuşması için çalışacaklarını söyledi.

Perçinkardeşler, “Bu sadece bir görev değil; bu şehir ve ülke için sorumluluk alma iradesidir. Partimizin değerlerini daha geniş kesimlere ulaştırmak için birlikte çalışacağız” dedi.

-Yeni ilçe yönetimi belirlendi

Kongre sonucunda TDP Girne İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Mehmet Perçinkardeşler (Başkan), Metin Şenova, Gönül Şekerci, Murat Karataş, Hanife Hande Ömeroğlu, Mert Sordu, Müsteyde Biçmen, Bayram Beyazak, Katriye Kapısız, Hüseyin Haksoy.

Denetleme Kurulu: Kenan Bali, Mustafa Ertanın, Naciye Çeler.

Gençlik Örgütü: Nasır Mohamed.”