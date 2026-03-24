Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Ali Özgöçmen, Girne’de özel bir hastaneden ilaç çalmakla suçlanan kişinin hemşire değil anestezi teknikeri olduğunu duyurdu.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, Girne'de özel bir hastanede yaşanan ve basına da yansıyan olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu kişinin hemşire olmadığı halde kendisini bu unvanla tanıttığının veya hemşirelik mesleği kapsamına giren işlem ve uygulamalarda bulunduğunun polis tarafından doğrulandığını belirten Özgöçmen, gerekli yasal sürecin başlatılacağı ve suç duyurusunda bulunulacağını ifade etti.

Hemşirelik unvanının usulsüz kullanılmasının mesleğin itibarına zarar verdiğini belirten Özgöçmen, hemşireliğin yasalarla tanımlanmış, eğitim, yetki ve sorumluluk çerçevesi belirlenmiş profesyonel bir meslek olduğunu vurguladı.

Özgöçmen, "Mesleğimizin onurunu, yasal sınırlarını ve toplum nezdindeki saygınlığını korumak adına gereken her türlü hukuki adım kararlılıkla atılacak” dedi.