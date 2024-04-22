Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası’nı (DAÜSEN) ziyaret etti.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, DAÜSEN binasında gerçekleşen görüşmede Zeki Çeler, DAÜ’nün sadece iyi bir eğitim kurumu olmadığını, aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumunun dünyaya açılan bir kapısı olduğunu bu nedenle Kıbrıs Türkü'nün “DAÜ’yü kaybetme lüksü” bulunmadığını kaydetti.

Çeler, Üniversitede yaşanan krizin “yönetsel zafiyetler nedeniyle” yaşandığını ancak “çalışan maaşları” üzerinden yansıtıldığını söyledi.

Ekonomik politikalar sonucu orta gelirli kesimin yok olduğunu, sadece zengin ve fakir kesim kaldığını kaydeden Çeler, “Bizler de TDP olarak emekçinin hakkını savunmaya devam eden ancak diğer taraftan yatırıma düşman olmayan, sosyal demokrat ideolojiyle kendi insanını, çevresini, ülkesini, vergilerini, gelirlerini koruyan bir tavır içindeyiz. TDP bu saatten sonra tam bir sosyal demokrat parti olarak ülke siyasetinde daha üst noktalarda yerini alacaktır” dedi.

TDP’de Çeler'e, Parti Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Kalkınma ve Yerel İşgücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Erman Yaylalı ve TDP Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı eşlik etti. DAÜSEN’i de Sendika Başkanı Ercan Hoşkara, Genel Sekreteri Hamit Caner, Yürütme Kurulu üyesi Ender Angın ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Bayraktar temsil etti.

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