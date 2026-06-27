Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Sağlık Komitesi, böbrek nakli hastalarının kullandığı hayati öneme sahip ilaçların temininde riskler olabileceğine işaret ederek, sadece hasta sağlığı değil, organ nakli programının sürdürülebilirliğinin de olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu.

TDP’den yapılan yazılı açıklamada, kamuoyuna yansıyan bilgilerin böbrek nakli sonrası tedavi gören hastaların ilaç tedarikinde risklerle karşı karşıya kalınabileceğine işaret ettiği belirtilerek, bilgilerin doğruluğunun kesin olmamakla birlikte, nakil sonrası kullanılan ilaçların kesintisiz temininin vazgeçilmez olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca diyaliz ünitelerinin personel, ekipman ve sarf malzemesi bakımından güçlendirilmesinin de sağlık sisteminin öncelikleri arasında yer alması gerektiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan TDP Sağlık Komitesi, ilaç tedarik sürecine ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesini ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tüm tedbirlerin ivedilikle alınmasını istedi.

Komite, süreci yakından izlemeye ve hastaların sağlık hakkının korunması adına konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini de belirtti.