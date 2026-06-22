Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 364 bin 36 kişiye ait kişisel verilerin internet ortamına sızdırıldığı yönündeki haberlerin son derece ciddi olduğunu belirterek, olayın tüm boyutlarıyla araştırılması çağrısında bulundu.

TDP’den yapılan açıklamada, Genel Sekreter Redif Ekinci’nin geçen hafta dijital güvenlik ve siber savunma konusunda yaptığı uyarılar ile Kuzey Kıbrıs’ın siber savunma altyapısının güçlendirilmesi gerektiği yönündeki açıklamaları hatırlatıldı.

Gündeme gelen veri sızıntısı iddialarının siber güvenlik alanındaki riskleri bir kez daha ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, iddiaların doğru olması halinde konunun yalnızca teknik bir güvenlik açığı olarak değerlendirilemeyeceği, vatandaşların güvenliği ile devlet kurumlarına duyulan güveni doğrudan etkileyen ciddi bir siber güvenlik sorunu olduğu ifade edildi.

Kimlik ve iletişim bilgilerini kapsadığı belirtilen veri sızıntısının toplum açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekilen açıklamada, kamuoyunun eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi ve varsa sorumluların ortaya çıkarılması gerektiği kaydedildi.

Yaşananların birkaç açıklamayla geçiştirilmemesi gerektiği belirtilen TDP açıklamasında, ülkenin güçlü dijital altyapılara ve etkin siber güvenlik politikalarına ihtiyaç duyduğu, sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.