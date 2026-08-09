Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde üç aracın karıştığı trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 10.40 sıralarında meydana geldi.

Yan Tsikar (E-21), yönetimindeki VB 637 plakalı salon araçla Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Atatürk Stadyumu trafik ışıklarına yaklaştığında önünde aynı yönde ilerleyen ve kırmızı ışık nedeniyle yavaşlayan Barış Arslaner (E-27) yönetimindeki YS 814 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileri savrulan YS 814 plakalı araç da kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Sert (E-53) yönetimindeki PU 103 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kazada, VB 637 plakalı aracın sürücüsü Yan Tsikar ile araçta yolcu olarak bulunan Svetlana Makurina (K-20) ve Ratmir Bandarev (E-21) ile YS 814 plakalı aracın sürücüsü Barış Arslaner yaralandı.

Yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ilk yardım tedavilerinin ardından Acil Servis’te müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.