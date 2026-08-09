Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli bölgesindeki Kandilli Sokak’ın altyapısından üstyapısına ve sosyal alanlarına kadar baştan sona dönüştürüldüğünü belirtti.

Amcaoğlu, yazılı açıklama yaparak, sokağın her iki tarafındaki kaldırımların yenilendiğini, otopark cepleri oluşturularak araç ve yaya düzeninin güçlendirildiğini kaydetti.

Uzun yıllardır kullanılan eski çocuk parkının da proje kapsamında yenilendiğini belirten Amcaoğlu, alanın yeni basketbol sahası, çocuk oyun grupları ve bitkilendirmelerle yeniden canlandırıldığını söyledi. Amcaoğlu, toprak kayması riski bulunan yamacın ise çim parke uygulamasıyla daha güvenli ve düzenli hale getirildiğini ifade etti.

Kandilli Sokak’ın kaldırımları, otopark cepleri, parkı, spor ve çocuk oyun alanlarıyla yenilenmiş bir yaşam alanına dönüştüğünü kaydeden Amcaoğlu, “Bir sokağın yalnızca yolunu değil, yaşamını değiştirdik. Kentimizin her noktasında aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.