Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 12.10’da yasama göreviyle toplandı.

Genel Kurul’un özel gündeminde, Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel Kurul, gündemindeki Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik), Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik), Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek (Değişiklik), Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) ve Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarılarını da görüşecek.

Gündemde, Alayköy’de Evkaf Yüksek Meclisi adına kayıtlı bazı taşınmazlarla ilgili istibdal işleminin onaylanmasına ilişkin karar tasarısı da yer alıyor.

Seçimler ve oylaması yapılacak işler bölümünde ise Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Daimi İkamet İzni (Değişiklik), Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik), Yurttaşlık (Değişiklik) ile Doğum ve Ölümlerin Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarılarının da üçüncü görüşmeleri ele alınacak.