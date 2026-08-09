Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), 2026-2027 öğretim yılı öğretmenlik sınavlarının tamamlandığını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan KHK Başkanı Ömer A. Köseoğlu, öğretmenlik sınavlarının 1-2 Ağustos ile 8-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildiğini belirterek, sınavların ardından izlenecek süreç hakkında bilgi verdi.

Köseoğlu, İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nde münhal ilan edilen toplam 50 branştaki sınavlara 2 bin 253 kişinin katıldığını kaydetti. Açıklanan 14 branşın sonuçlarının kesinleştiğini, diğer branşların sonuçlarının ise halen geçici olduğunu belirten Köseoğlu, yeni açıklanan sonuçlara itirazı bulunan adayların üç iş günü içerisinde itiraz edebileceğini söyledi.

- “İtirazların ardından kesinleşecek listelere göre 60 ve üzeri puan alan adaylar başarı listesine girecek”

İtirazların ardından kesinleşecek listelere göre 60 ve üzeri puan alan adayların başarı listesine gireceğini söyleyen Köseoğlu, sınav tüzüğü kapsamında ihtiyaç duyulan sayı kadar adayın mülakata çağrılacağını belirtti.

Köseoğlu, mülakatların ardından atamaların da Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığından taleplerin gecikmeden iletilmesi halinde, adayların mülakat ve atama işlemlerinin 2026-2027 eğitim yılı başlamadan tamamlanmasının planlandığını kaydeden Köseoğlu, adayların süreçle ilgili doğru bilgi için KHK’nin internet sitesini takip etmeleri gerektiğini belirtti.

Köseoğlu, sınavların tamamlanmasına katkı sağlayan gözetmenlere, daire personeline ve güvenliği sağlayan polis mensuplarına teşekkür etti.