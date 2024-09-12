Bakanlık kaynakları, basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan askeri anlaşmaya ilişkin sorular üzerine, şunları kaydetti:

"ABD ile GKRY arasında yapılan 'Savunma İşbirliğine İlişkin Yol Haritası' anlaşmasını şiddetle kınıyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın da ifade ettiği gibi Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan bu adımlar, ABD'nin Kıbrıs Adası'na yönelik tarafsız tutumuna zarar vermektedir. Bu kapsamda KKTC'yi yok sayan ve GKRY'yi adanın tek temsilcisi olarak gören yaklaşım gözden geçirilmelidir.

Ayrıca her fırsatta adada adil ve kalıcı barıştan söz eden ABD'nin bu tutumunu, sergileyeceği tarafsız yaklaşım ile de ortaya koymasını bekliyoruz. Adada sürdürülebilir bir çözüm için tek gerçekçi yol, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde işbirliğine dayalı bir ilişkiyle mümkündür. Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde her ne pahasına olursa olsun Kıbrıs Türklerinin güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığı tamdır."