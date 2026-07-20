Lefkoşa’da bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 41 yaşındaki motosiklet sürücüsü Okan Göker yoğun bakıma kaldırıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, 215 mlgr alkollü olan Göker, yönetimindeki UD 924 plakalı motosikletle seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, devrildi.
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Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Kolan British Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.