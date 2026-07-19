Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Başkanı Hüseyin Macit Yusuf, Metehan Sınır Kapısı’nda eylem düzenlenerek, Türk karşıtı sloganlar atılmasına tepki gösterdi. Yusuf, bunun; ortak bir devlet kurulamayacağının "güncel kanıtı" olduğunu kaydetti.

Yusuf yaptığı yazılı açıklamada, dünkü eylemde, basına ve sosyal medyaya yansıyan “Türkler dışarı” ve “Kıbrıs Yunan’dır” şeklindeki sloganların "basit bir protesto" olarak görülemeyeceğini belirterek, bunların Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını, eşitliğini ve egemenlik hakkını reddeden bir anlayışı yansıttığını işaret etti.

Güney Kıbrıs’ta Türk ve Türkiye karşıtlığının özellikle genç kuşaklar arasında körüklendiğini ifade eden Yusuf, aşırı milliyetçi grupların gerçekleştirdiği eylemlerin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve huzurunu hedef alan provokasyonlara dönüştürüldüğünü dile getirdi.

Yusuf, ırkçı söylemlerin, Rum siyasetinin genel atmosferinden bağımsız olmadığına da dikkat çekerek, “Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını dahi kabullenmeyen, Kıbrıs’ı bir Yunan adası olarak gören ve Türkleri buradan uzaklaştırmayı amaçlayan bir zihniyetle egemenliğin paylaşılması mümkün değildir.” görüşünü paylaştı.

Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türk halkını yok edilmekten kurtardığını ifade eden Yusuf, KKTC’nin varlığının Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, güvenliği ve geleceğinin temel güvencesi olduğunu kaydetti.

- “Guterres ve Birleşmiş Milletler yetkilileri, Rum tarafındaki ırkçı ve saldırgan eğilimleri açıkça görmeli”

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadaki varlığının önemini koruduğunu belirten Yusuf, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yapacağı ziyarete dikkat çekerek, BM’nin, Güney’deki saldırgan eğilimleri değerlendirmesi çağrısında bulundu.

Federal çözüm modelinin yeniden gündeme getirilmesinin sonuç vermeyeceğini savunan Yusuf, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeden yeni bir kapsamlı müzakere sürecine başlamaması gerektiğini ifade etti.

KKTC’nin uluslararası alanda tanınması amacıyla kapsamlı diplomatik girişim başlatılması gerektiğini belirten Yusuf, farklı ülkelerle siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin önündeki engellerin aşılması için adım atılmasını istedi.