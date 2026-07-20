20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52’nci yıl dönümünde, tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü kutlamalarına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı temsilen katılmak amacıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün KKTC’ye gelecek.

-Kutlamalar dün Erhürman’ın konuşması ve 21 pare top atışıyla başladı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın konuşması ve 21 pare top atışıyla başlayan resmi kutlamalar kapsamında bugün anıtlara çelenk sunma törenleri yapılacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama programı çerçevesinde saat 18.00’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreni düzenlenecek, ayrıca Cumhurbaşkanlığı’nda 20 Temmuz resepsiyonu verilecek.