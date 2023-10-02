Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 adrese düzenlenen operasyonlarda 20 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teröristlerin ve onların işbirlikçilerinin "nefeslerini keseceklerini" vurguladı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bölücü terör örgütünün faaliyetlerinden tutuklu ve hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan, sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edildi ve yakalanmalarına yönelik İstanbul'da 11 ilçemizde ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, son terörist etkisiz hale getirilesiye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."