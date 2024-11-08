DAÜ’den verilen bilgiye göre, ziyarette eğitim hayatının bir bölümünü DAÜ’de geçirdiğinden bahseden Eminoğlu, DAÜ’ye hissettiği bağlılığa da değindi.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, üniversite olarak Gençlik Ofisi projesine destek vermeye hazır olduklarını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DAÜ’nün öğrencileriyle her zaman güçlü bağlar kurduğunu, onları gururla takip ettiğini belirten Kılıç, eğitim yolculuğu DAÜ’den de geçen Eminoğlu’nu saygın bir konumda görmekten son derece mutlu olduklarını ifade etti.