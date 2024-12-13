ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ankara temasları devam ediyor.

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın görüşmesi başladı. İki bakan Suriye gündemiyle Ankara'da bir araya gelmiş durumda.

Görüşmedeki iki ana konunun Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle başlayan süreç ve terörle mücadele konusu olması bekleniyor. Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki ilerleyişi de masada olacak.

Blinken, dün ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Bakan Fidan ve Blinken, 7-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdikleri telefon görüşmelerinde Suriye'yi ele almıştı.