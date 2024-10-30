“Soruşturmanın neticesine göre yargı en doğru kararı verecektir, yargıya güvenelim. Şu anda soruşturma aşamasında olan bir konu"

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Soruşturmanın neticesine göre yargı, en doğru kararı verecektir, yargıya güvenelim. Şu anda soruşturma aşamasında olan bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in, “terör örgütünün faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına” ilişkin soruları yanıtladı.

Soruşturmanın neticesinin beklenmesi gerektiğini söyleyen Tunç, dosyadaki delilleri bilmeden dosyanın içerisindeki durumla alakalı herhangi bir bilgi olmadan konuşmanın doğru olmayacağını vurguladı.

Tunç, "Dolayısıyla dışarıda yapılan değerlendirmeler, dosya hakkında bilgisi olmadan yapılan değerlendirmeler... Bu bir soruşturma, soruşturmanın neticesini beklemek lazım. Soruşturmanın neticesine göre yargı, en doğru kararı verecektir, yargıya güvenelim. Şu anda soruşturma aşamasında olan bir konu." diye konuştu.

Bir gazetecinin "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına bakan hakimin Samsun'a atanmasını" sorması üzerine Tunç, söz konusu hakimle ilgili daha önce de tartışmaların olduğunu belirtti. Tunç, "O davada sanık avukatları, bu hakimle ilgili reddihakim talebinde bulunmuştu. Reddihakim talebinde bulundukları bir hakimle ilgili bu sefer Hakimler Savcılar Kurulunun gerçekleştirmiş olduğu atama, nakil kararını eleştirmeleri doğru bir mantık değil. O hakimi kendileri reddetmişlerdi. Bugün çıkıp 'Hakimler Savcılar Kurulunun görevden aldığı' şeklindeki yorumlar doğru değil, o bir çelişki." dedi.

Bir gazetecinin Ekrem İmamoğlu'nun "Şaibeli bir referandumla Türkiye'ye dayatılan bu sistem, milletin iradesini yok sayıyor" sözlerini sorması üzerine Tunç, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, demokrasiyi güçlendiren bir sitemdir. Referanduma 'şaibeli' demek, demokratik bir tavır değil millete hakarettir. Çünkü millet onay vermiştir. Dolayısıyla milletin onay verdiği bir konuya şaibeli demek hiç kimseye yakışmaz." yanıtını verdi.