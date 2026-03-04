NATO’nun en önemli maddesi kabul edilen beşinci maddesiyle, üye ülkelerden birine yapılacak saldırı, hepsine karşı yapılmış sayılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO’nun İran’dan ateşlenip Türkiye’ye yönelen balistik mühimmatı düşürdüğünü duyurmuştu. Mühimmatın parçasının Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşürüldüğü bildirilmişti.

Olaydan sonra NATO Sözcüsü Allison Hart “İran’ın Türkiye’yi hedef almasını kınıyoruz” demişti.

Konu basın toplantısında NATO’nun beşinci maddesini hatırlatılarak ABD’li bakana soruldu.

Hegseth şöyle yanıt verdi: “Türkiye’yle ilgili durumun tam olarak nasıl olduğu konusunda size geri dönüş yapacağım. Farkındayız fakat bunun beşinci madde gibi bir şeyi tetikleyeceği yönünde bir izlenimimiz yok.”