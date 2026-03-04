Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO’nun İran’dan ateşlenip Türkiye’ye yönelen balistik mühimmatı düşürdüğünü duyurdu. Açıklamaya göre mühimmatın parçası Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşürüldü.

NATO, gelişmenin üzerine İran’ı kınadıklarını duyurdu.

NATO’nun en önemli maddesi kabul edilen beşinci maddeyle, üye ülkelerden birine saldırı, bütün NATO’ya yapılmış sayılıyor.

ABD Savunma (Savaş) Bakanı Pete Hegseth, olayın NATO açısından kolektif savunma mekanizmasını tetikleyecek bir durum olmadığını belirtip “NATO’nun beşinci maddesini tetiklemez” dedi.

Öte yandan Agence France Press’e (AFP) konuşan bir Türk yetkilinin, düşürülen füzenin ‘hedefin Türkiye değil, Kıbrıs Cumhuriyeti’ dediği aktarıldı.

Ardından Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan İran’ın Ankara büyükelçisine ‘Türkiye’nin tepkisi ve endişesi’ iletildi.

‘İși şansa bırakmıyoruz’

Erdoğan, külliyedeki iftar programında gelişmelere dair özetle şunları söyledi:

* Vatanımız, bayrağımız tehdit edildiğinde, istiklalimiz, istikbalimiz tehlikeye girdiğinde nasıl bir millet olduğumuzu tarihimizde defalarca gösterdik.

* NATO müttefikleriyle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz.

* Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız.

* Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net bizimde yapıyoruz.

* Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademiz de kapasitemiz de en üst düzeydedir.

* Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz.