Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO’nun İran’dan ateşlenip Türkiye’ye yönelen balistik mühimmatı düşürdüğünü duyurdu. Açıklamaya göre mühimmatın parçası Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşürüldü.
NATO, gelişmenin üzerine İran’ı kınadıklarını duyurdu.
NATO’nun en önemli maddesi kabul edilen beşinci maddeyle, üye ülkelerden birine saldırı, bütün NATO’ya yapılmış sayılıyor.
ABD Savunma (Savaş) Bakanı Pete Hegseth, olayın NATO açısından kolektif savunma mekanizmasını tetikleyecek bir durum olmadığını belirtip “NATO’nun beşinci maddesini tetiklemez” dedi.
İranlı büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade’ye Türkiye’nin tepkisi iletildi.
AA’nın ‘diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre’ bakanlığa çağrılan Habibullahzade’ye olayla ilgili Türkiye’nin tepkisi ve endişesi iletildi.