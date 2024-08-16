Milletvekilleri, Ahmet Şık'ın ifadeleri üzerine kürsüye yürüdü, arbede yaşandı.

Bozdağ, yapılan elektronik yoklamada toplantı yeter sayısının bulunduğunu bildirdi.

Genel Kurulda genel görüşme önergesinin okunmasının ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kesinleşmiş mahkeme hükmünün okunmasıyla Atalay'ın milletvekilliğinin düştüğü oturumu Bozdağ'ın yönettiğini belirterek, usul tartışması açılmasını talep etti. Bunun üzerine Bozdağ, usul tartışması açtı.

Usul tartışması sırasında söz alan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, AK Parti sıralarına yönelik ifadeleri üzerine tartışma çıktı. Bozdağ, birleşime ara verdi.

Aranın ardından tekrar oturumu açan Bozdağ, milletvekillerini temiz bir dil kullanmaları konusunda uyardı.

Tekrar kürsüye gelen Ahmet Şık'ın AK Parti sıralarına yönelik ifadeleri sonrasında yeniden tartışma çıktı. TBMM Başkanvekili Bozdağ, oturuma ara verdi. Milletvekilleri, Ahmet Şık'ın ifadeleri üzerine kürsüye yürüdü, arbede yaşandı.

Usul tartışması sırasında söz alan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Sözü hiç uzatmayacağım, bir tespit ile başlayacağım; sizde hiç utanma yok, zerre miskal utanmanız yok, haysiyetiniz yok. O yüzden burada usulü konuşmaya gerek yok" dedi. Şık konuşmasını sürdürürken AK Parti sıralarından gelen tepkiler üzerine, "Kes sesini, kes sesini be" diyerek yanıt verdi. Bu sözler Genel Kurul’da tansiyonu yükseltti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kürsüye gelerek Şık'ı sakinleştirmeye çalıştı. AK Parti sıralarından Ahmet Şık'a yönelik tepkiler gelmeye devam etti. Kürsüye gelen AK Parti TBMM İdare Amiri Alpay Özalan itince Ahmet Şık yere düştü. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ise elindeki dosyaları AK Parti milletvekillerinin üzerine fırlattı. Milletvekillerinin yumruklu kavgasının ardından Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, oturuma 15 dakika ara verdi.

-3 milletvekili yaralandı

Oturuma verilen 15 dakikalık aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, milletvekillerine temiz bir dil kullanmaları yönünde çağrıda bulunarak TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ı yeniden kürsüye davet etti. Ahmet Şık, "Usul tartışması açıldı ama burada usul konuşmaya hiç gerek yok çünkü anayasasızlığın hüküm sürdüğü, kanunsuzluğun teamül haline geldiği bu ülkede size mevzuat anlatacak değilim. Din şarlatanlığınıza, göstermelik milliyetçiliğinize kanan, hırsızlığınızı, yolsuzluğunuzu, hukuksuzluğunu görmezden gelenleri makbul vatandaş olarak gören sizlerden, en çok duyduğumuz sözcükler nelerdir biliyor musunuz? 'Vatan haini, FETÖ'cü, katil, terörist.' Sizden olmayan, suçlarına ortak olmayan herkese, 'Terörist' dediğiniz için Can Atalay'a, 'terörist' demeniz hiç şaşırtıcı değil. Ama herkes bilsin, tüm yurttaşlar bilsin, bu ülkenin en büyük terör örgütü, hanedanlık mafyasıyla devlete çöken işte bu sıralarda oturanlar, en büyük teröristler de buradakilerdir. Bunu herkes bilmelidir. Şu memlekete Can Atalay kadar hayrınız dokunsa ömür boyu şükür namazı kılacak insanlarsınız" diye konuştu.

Olağanüstü toplantıya MHP katılmadı. Ayağını kırdığı açıklanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıyı izlemek için TBMM Genel Kurul Salonu'na geldi. Özel'in ayağında ortopedik destek bulunduğu görüldü. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve milletvekilleri, toplantı sırasında Özgür Özel'in yanına giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.

-Özgür Özel: "Utanç içindeyim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunda çıkan tartışma sonrası koridorda gazetecilere açıklama yaptı. Özel, "Sözlerin havada uçuşacağı bir yerde yumruklar uçuşuyor, tekmeler uçuşuyor. Yerlerde kan var, kadınlara vuruyorlar. Gözümüzün önünde oldu, kadınlara vuruyorlar. İnanılmaz derecede utanç içindeyim, bu duruma şahit olduğum için. Sayın Numan Kurtulmuş'u derhal tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Bu gerçekten Meclis açısından taşınabilecek bir yük olmaktan çıktı. Meclis İdare Amirinin, milletvekiline yumruk attığı, kadına şiddet uyguladığı bir haldeyiz" diye konuştu.



Toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tulay Hatımoğulları Oruç da katıldı.