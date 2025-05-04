Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TEKNOFEST KKTC'ye ilişkin, "Bu anlamlı gün, gelecek irademizin de güçlü bir tezahürüdür. Kıbrıslı gençlerimizin milli teknolojiyle buluşması, ortak geleceğimize duyulan inancın açık bir göstergesidir." dedi.

Kurtulmuş, eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC'ye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yerli ve milli teknoloji hamlesini gelecek nesillerle buluşturan TEKNOFEST KKTC'de, kalpleri güçlü ve büyük Türkiye hayaliyle atan gençlerle bir araya geldiklerini aktaran Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamlı gün, gelecek irademizin de güçlü bir tezahürüdür. Kıbrıslı gençlerimizin milli teknolojiyle buluşması, ortak geleceğimize duyulan inancın açık bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren evlatlarımızı kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."