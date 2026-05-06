Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, yerel seçimlerde bir kez daha aday olacağını açıkladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Kıbrıs TV ekranlarında Levent Tezel’in programında açıklamalarda bulunan Kasım, göreve geldiği günden bu yana bölgenin gelişimi için yoğun şekilde çalıştığını belirtti ve Belediyenin geldiği son durumu aktardı.

Kasım, geçmiş dönemlerde maddi imkânsızlıklar nedeniyle birçok yatırımın yapılamadığını belirterek, kimseyi suçlama niyetinde olmadığını ekledi. Kasım, “O dönemde ben olsaydım ben de aynı yatırımları yapmakta zorlanırdım. Çünkü imkânlar gerçekten çok kısıtlıydı” dedi.

-“16 köye eşit hizmet götürmeye çalışıyoruz”

Tüm köylere eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Kasım, asfalt çalışmaları, kaldırımlar, halı sahalar, parklar, yürüyüş yolları ve piknik alanları gibi projelerin etap etap hayata geçirildiğini anlattı.

Eskiden yama yapacak imkânların dahi bulunmadığını ifade eden Kasım, bugün kendi asfaltlarını dökebilecek noktaya geldiklerini kaydetti ve birçok köy yolunun asfaltlanması için de ihaleye çıkıldığını açıkladı.

-“Festival ve etkinlikler ‘marka’ oldu”

Sosyal etkinliklere büyük önem verdiklerini belirten Kasım, Serdarlı, Görneç ve diğer köylerde düzenlenen festivallerin artık marka haline geldiğini söyledi.

Belediye olarak etkinliklerin sahnesinden sanatçı organizasyonuna, stantlardan temizliğe kadar tüm yükü üstlendiklerini ifade eden Kasım, bu süreci dernekler, muhtarlar ve festival komiteleriyle iş birliği içerisinde yürüttüklerini kaydetti.

Anneler Günü’nde Görneç Festivali’nin düzenleneceğini kaydden Kasım, daha önce yapılan Serdarlı Festivali ve Eko-Gün etkinliklerini anımsattı.

-Cittaslow ile uluslararası tanıtım…

Kasım, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nin de içerisinde bulunduğu Cittaslow ağı sayesinde bölgenin uluslararası platformlarda tanıtıldığını söyledi.

Tatlısu, Yeniboğaziçi, Mehmetçik-Büyükkonuk, Geçitkale-Serdarlı ve Lefke belediyelerinin bu yapı içerisinde yer aldığını belirten Kasım, İtalya ve Hollanda’da düzenlenen toplantılarda ülkeyi temsil ettiklerini hatırlattı.

-Kadınlar ve engelli bireylere yönelik projeler…

Göreve geldiklerinde yalnızca bir atölye bulunduğunu belirten Kasım, bugün beş eğitmenle çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

Kadınlara ve engelli bireylere yönelik eğitimler ile sosyal faaliyetlerin düzenli şekilde sürdüğünü ifade eden Kasım, kadınların ev ekonomisine katkı sağlaması ve sosyal yaşamda daha aktif yer alması için projeler ürettiklerini söyledi.

-Sokak aydınlatmalarında yetki çağrısı…

Bölgede yaşanan önemli sorunlardan birinin sokak aydınlatmaları olduğunu belirten Kasım, belediye reformuyla bu yetkinin belediyelere devredilmesinin öngörüldüğünü ancak henüz uygulanmadığını söyledi.

Şu anda sorumluluğun KIB-TEK’te bulunduğunu ifade eden Kasım, belediyelerin yetkili olması halinde vatandaş taleplerine çok daha hızlı müdahale edilebileceğini savundu.

-“Türkiye suyu mayıs sonuna kadar Serdarlı’ya ulaşacak”

Bazı köylerde uzun süredir su sıkıntısı yaşandığını da ifade eden Kasım, en büyük sorunlardan birinin Serdarlı’da olduğunu söyledi.

Türkiye’den gelen su bağlantısının daha önce Serdarlı’ya yapılamadığını belirten Kasım, şu anda çalışmaların sürdüğünü Köy içerisindeki kazı çalışmalarının da bu nedenle yapıldığını ifade etti.

Kasım, hedeflerinin mayıs ayı bitmeden Türkiye suyunu Serdarlı’ya ulaştırmak olduğunu belirtti.

-Hayvancılık ve yeni ağıl bölgesi…

Hayvancılık konusunda üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini söyleyen Kasım, barınakların düzenli şekilde ilaçlandığını ve şap hastalığı sürecinde gerekli tedbirlerin hızlı şekilde alındığını belirtti. Özellikle yaz aylarında mandıraların ücretsiz olarak ilaçlandığını kaydeden Kasım, bazı köylerde mandıraların yerleşim alanları içerisinde kalmasının sıkıntı yarattığını söyledi.

Bu sorunun çözümü için Gönendere’de yeni bir ağıl bölgesi oluşturduklarını açıklayan Kasım, altyapısından elektrik ve su bağlantılarına kadar Belediyenin ciddi katkı sunduğunu ifade etti. Üreticilerin peyderpey yeni bölgeye taşındığını belirten Kasım, mayıs ayı sonunda Gönendere’de daha modern ve düzenli bir hayvancılık yapısının oluşacağını söyledi.