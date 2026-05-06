Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, komite, gündeminde yer alan “İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi” ve “Kamu Görevinde Görev Yapan Geçici Personelin Hak ve Menfaatlerine Bağlı Yükümlülüklerinin Düzenlenmesini Öngören Yasa Önerisi”ni ele aldı.

Komite, ilk sırada gündeminde yer alan “İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni (İVEDİ) görüştü ve oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısında yasa önerisi sahibi UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy da hazır bulundu.

Komite, daha sonra gündeminde yer alan “Kamu Görevinde Görev Yapan Geçici Personelin Hak ve Menfaatlerine Bağlı Yükümlülüklerinin Düzenlenmesini Öngören Yasa Önerisi”ni (İVEDİ) ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komite, bahse konu yasa önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısında yasa önerisi sahibi UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük de hazır bulundu.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, İstatistik Kurumu, KTAMS ve KAMU-SEN’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil katıldı.