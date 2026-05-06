Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün ilk robotik cerrahi ameliyatlarının genel cerrahi hastalarına başarıyla uygulandığını açıkladı.

Dinçyürek yazılı açıklamasında, robotik cerrahi yönetimiyle iki ameliyatın başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Dinçyürek, bunun devlet sağlık hizmetleri açısından büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

“Bu bir milattır.” diyen Dinçyürek, robotik cerrahinin artık kamu hastanesinde uygulanabiliyor olmasının, hastaların daha ileri teknolojilerle tedavi edilmesinin önünü açacağını ifade etti.

Bakan Dinçyürek, bundan sonraki süreçte uygun vakaların, uygun şartlar altında robotik cerrahinin avantajlarından faydalanarak devlet hastanesinde ameliyat edileceğini ve modern sağlık hizmetine erişimin artacağını belirtti.

Ameliyatın gerçekleştirilmesinde emeği geçen geniş ekip için de teşekkür eden Dinçyürek, “Gördüğünüz gibi kalabalık bir ekip. Herkesin emeğine sağlık, ellerine sağlık.” ifadelerini kullandı. Dinçyürek, açıklamasını “Hayırlı olsun.” sözleriyle tamamladı.

Robotik cerrahi yöntemiyle yapılan iki operasyon Op. Dr. Mustafa Kalfaoğlu ile Türkiye’den gelen Prof. Dr. Ali Sapmaz mentörlüğünde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ekibiyle gerçekleştirildi. Dinçyürek de hastanede ekiple bir araya geldi.