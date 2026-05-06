Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” dolayısıyla bir dizi farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikler, toplumda iş sağlığı ve güvenliği bilincinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlendi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı müfettişler her ilçede okulları ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Farkındalık çalışmalarında öğrencilere, iş sağlığı ve güvenliği bilinci eğitici ve eğlenceli etkinliklerle anlatıldı.

Etkinliklerde video gösterimleri yapılırken; baret, reflektif yelek, koruyucu gözlük ve iş ayakkabısı gibi kişisel koruyucu donanımlar da öğrencilere tanıtıldı.

Çocuklara güvenli davranış alışkanlıklarının önemi aktarılırken, güvenliğin yalnızca iş hayatında değil günlük yaşamın her alanında gerekli olduğu vurgulandı.

Eğitimlerde, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün küçük yaşlarda kazanılmasının toplumsal farkındalık açısından önemli olduğuna dikkat çekilerek “Önce insan, önce güvenlik” anlayışının erken yaşta benimsenmesinin önemine işaret edildi.

- Bilgilendirici iş güvenliği stantı

İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturma amacıyla Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nde bilgilendirici stant da kuruldu.

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının önemine dikkat çekilen stantta; işyerlerinde kullanılması gereken kişisel koruyucu malzemeler (baret, eldiven, korucu yelek, koruyucu ayakkabı, gözlük) ile uyarıcı levhalar sergilendi. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasına “Önlem Al, Hayatını Koru” sloganıyla pankart asıldı.

Açıklamada, Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nün İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında yürüttüğü çalışmalarla yalnızca denetim ve mevzuat uygulamalarına değil, toplumda kalıcı bir iş güvenliği kültürü oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.