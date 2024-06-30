TATLISU DOĞAL ÜRÜN PAZARI AÇILDI

Ergün Yahat

Tatlısu belediyesinin vatandaşlara yönelik hizmetlerine bir yenisi daha eklendi.

Pazar günleri Talısu’da üretici ile tüketicinin buluşma noktası olacak olan pazarın açılışı bugün Meclis Başkanı Zorlu Töre Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle Tatlısu belediye başkanı Hayri Orçan tarafından gerçekleştirilen pazarda geleneksel yöntemler ile üretilen ürünler, harnup pekmezi, zeytin yağı, macunlar, reçeller doğal çaylar ile salça ve turşu çeşitleri yanında bahçesinden tap taze toplanmış sebze ve meyvelerin yanında köy ekmeğinden, hellimli, zeytinli’ye kadar çok geniş ürün yelpazesi ile hizmete pazarda tuketici ile buluştu vatandaşlar pazara büyük ilgi gösterdiği görüldü .

Açılışta Meclis Başkanı Zorlu Töre Tarım Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle yaptıkları konuşmalarda böylesi güzel bir pazar yerini kazandıran belediye başkanı Hayri Orçan,a teşekkür ederken Başkan Hayri Orçan ise konuşmasında böylesi güzel bir pazar yerini bölgemiz insanlarına üreticiden tüketiciye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.