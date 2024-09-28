Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün yapacağı toplantının, Ekim ya da Kasım ayında üçlü görüşme yapılması perspektifi için belirleyici olacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Cumhurbaşkanı Tatar’ın şu ana kadar kamuoyu önünde yaptığı açıklamaların üçlü görüşmeyle ilgili tüm kapıları kapattığını; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Guterres ile görüşmesinde tarafların toplantısı için açık bir pencere bıraktığını, ancak koyduğu bazı ön koşullarla, sürecin ilerlemesini sağlayacak fırsat bırakmadığını yazdı.

Haberde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada müzakerelerin yeniden başlamasının gerekliliğine vurgu yaptığı; ancak Tatar’ın izlediği tutumun hiçbir iyimserlik çerçevesi bırakmadığı ifade edildi.

-Stefanu Jenca ile görüştü

Gazete devamla, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile New York’ta görüşme yaptığını yazdı.

Stefanu ile Jenca görüşmesinde Kıbrıs sorunundaki mevcut durumun ele alındığını kaydeden gazete, Stefanu’nun, Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu çıkmazın çözüm perspektifine zarar verdiğini ve çözümsüz geçen her günün, “işgalin oldu-bittilerini” sağlamlaştırarak toplumu umutsuzluğa sürüklediğini söylediğini savundu.

Habere göre Stefanu, çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlaması için somut inisiyatifler alınması gerektiğinin altını çizerek, "Türk tarafının egemen eşitlik ve iki devletli çözüm gibi kabul edilemez argümanlarına karşın", müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına ve Kıbrıs sorununa iki toplumlu ve iki bölgeli, BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde çözüm bulunmasına odaklanmak gerektiğini kaydetti.

Tatar’ın bugün, Guterres ile yapacağı görüşmeyle ilgili haberler, diğer gazetelerde de şu başlıklarla yansıtıldı:

Politis gazetesi: “Toplamı Oluşturmak İçin Tatar ile Görüşme”

Alithia gazetesi: “Ersin Tatar Hristodulidis’in BM’deki Konuşmasına Tepki Gösterdi”

Haravgi gazetesi: “Ersin Tatar: Kıbrıs Sorununda Hiçbir Şey Sabit Değildir, Federasyon Bitmiştir”.